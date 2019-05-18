Dev maçın kazananı Trabzonspor

Medical Park Stadyumu'ndaki maçta perdeyi açan gol Novak'tan geldi. Müsabakanın 53. dakikasında Abdülkadir Ömür, harika çalımlarda topu rakip ceza sahasına taşıyıp arka direğe ortaladı. Arka direkte topla buluşan Novak, iyi bir kafa vuruşuyla skoru 1-0'a getirdi.

Beşiktaş, 74. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde golü buldu. Sonradan oyuna dahil olan Kagawa, takımına beraberliği getirdi: 1-1.

Bu gole bordo mavililerin cevabı gecikmedi. Kagawa'nın kaptırdığı topta 3 kişiyle hızlı bir şekilde atağa kalkan Trabzonspor, Aldülkadir Parmak'ın pasında Yusuf Yazıcı'nın müthiş füzesiyle yeniden öne geçti: 2-1.

Maçın kalan bölümlerinde başka gol sesi çıkmazken, Fırtına, 3 puanı hanesine yazdırıp 60 puanla dördüncü sırada yer aldı. Beşiktaş ise 62 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı.

Maçın önemli anları:

2. dakika: Trabzonspor maça hızlı başladı. Yay üzerinde Nwakaeme'ye doğru gönderilen topta Beşiktaş savunması dikkatliydi.

7. dakika: Sağ kanattan uzun kullanılan taç atışı sonrası Pereira'nın ortaladığı topu Rodallega'ya gelmeden Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

9. dakika: İLK ŞUT! Sol kanattan Nwakaeme'nin ortaladığı top savunmadan sekti. Ceza alanı dışındaki Pereira'nın gelişine vuruşunda top farklı şekilde üstten auta gitti.

12. dakika: BÜYÜK TEHLİKE! Nwakaeme'nin topuğuyla nefis bıraktığı topla savunma arkasına sarkan Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Karius topu kornere çeldi.

17. dakika: NET FIRSAT! Ceza alanı içinde topla buluşan Nwakaeme'nin nefis hareketler sonrası geriye çıkardığı topa Sosa vurdu, kale önündeki Yusuf'un dokunduğu top üstten auta çıktı.

24. dakika: Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı dışına açılan topa Caner Erkin gelişine voleyi vurdu, kaleye doğru giden top savunmadan sekip kornere çıktı.

26. dakika: Orta sahadan gönderilen derinlemesine pasla savunma arkasına sarkan Yusuf Yazıcı soldan içeri girip vuruşunu yaptı, direkten dönen top sonrası ilk pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.

29. dakika: Şu ana dek Trabzonspor 2'si isabetli olmak üzere 5 şut çekerken Beşiktaş ise henüz rakip kaleyi yoklayamadı.

32. dakika: MÜTHİŞ ŞUT! Sol çaprazdan ceza alanına sokulan Nwakaeme'nin penaltı noktası üzerinden çektiği nefis plasede kaleci Karius müthiş bir reaksiyonla topu çeldi.

38. dakika: Trabzonspor nefis paslaşmalarla etkili geldi. Son olarak ceza alanı ön çizgisinden vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

41. dakika: Beşiktaş gole çok yaklaştı. Atiba'nın pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan kale alanına doğru çıkardığı pasa Burak Yılmaz dönerek vuruşunu yaptı, kaleci Uğurcan mutlak golü önledi.

49. dakika: Sol kanattan Nwakaeme'nin ortaladığı topa kale alanı içinde Rodallega kafayı vurdu, yandan aut...

53. dakika: GOL | Abdülkadir'in sağ kanattan açtığı ortada, Trabzonspor'un sol beki Novak arka direkten topu ağlara götürdü.

74. dakika: GOL | Beşiktaş'ın çok adamla yüklendiği dakikada Kagawa'nın pasıyla ceza alanına sokulan Ljajic, vuruş imkanı bulamayınca topu tekrar Japon oyuncunun önüne bıraktı. Kagawa da düşerken yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı

76. dakika: Trabzonspor yine etkili geldi. Yusuf Yazıcı sol çaprazdan ceza alanı dışından şutunu çekti, Karius'u geçen top direkten döndü.

77. dakika: GOL | Kendi yarı alanında topu kapan Trabzonspor dört kişiyle kontra atağa çıktı. Abdulkadir Parmak'tan pası alan Yusuf Yazıcı yayın gerisinden köşeye doğru mükemmel bir vuruş yaptı: 2-1

86. dakika: Trabzonspor yine dört kişiyle kontra atağa çıktı. Yusuf'tan pası alan Abdülkadir Ömür ceza alanına girmeden vuruşunu yaptı, top farklı şekilde üstten auta gitti.