Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Yarından sonra mücadelemiz başlayacak

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-1'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Maçın keyfini bu kadar yaşayabildik. Futbolcularımızın mayıs sonuna kadar 6 aylık birikmiş alacağı var. UEFA ile ilgili konularda yarından sonra mücadelemiz başlayacak.

- Şartlar ne olursa olsun bu takım zirve mücadelesi verecek demiştik. Herkesin alnından öpüyorum. Sahamızda iyi bir kapanış yaptılar. Seyircimiz inanılmaz bir destek verdi, sabır gösterdi.

- Rodallega'yla görüşmeler devam ediyor. Abdülkadir ve Yusuf ile ilgili verilmiş bir karar kesinlikle yok. Gelen giden izleyenin haddi hesabı yok.