Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Önümüzdeki her engeli aştık

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Karaman'ın verdiği demeçlerden satır başları şu şekilde:

- Türk spor kamuoyu, yaşadığımız tüm zorlukların farkında. Değerli başkanımız nezdinde yönetim kurulu üyelerimiz zorluklar yaşadılar. Biz zorlukların sunduğu imkanlara ve fırsatlara odaklandık. Aslan payını oyuncularıma veriyorum.

- Oyuncularımın hepsi samimi duygular içinde. Onlar istememiş olsa biz başaramazdık bunları. Gelinen nokta benim nazarımda başarının üstü. Zaman zaman altyapıdan oyuncularla kadromuzu tamamladık, bizler ve oyuncular bunu hiçbir zaman mazeret olarak sunmadık.

- İkinci aslan payı taraftarın. Sezon boyu her zorluk içinde bizi desteklediler. Bugün veda maçı gibiydi, sağ olsunlar, son iç saha maçıydı çünkü. Evlerine mutlu gittiler, hepsine teşekkür ediyorum tek tek.