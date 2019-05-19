Spor Toto 1. Lig'de gözler play-off'ta

Abalı Denizlispor'un son hafta zirveye çıktığı ligde yeşil-siyahlı ekiple Gençlerbirliği Süper Lig vizesi aldı. Hatayspor, Osmanlıspor ve Gazişehir Gaziantep'in yanı sıra son haftaya ilk 6 dışında girmesine rağmen Adana Demirspor play-off'a kaldı.

Son hafta Süper Lig'i garantileyen Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden Adana Demirspor, haftaya 5. sırada giren Altınordu'nun Giresunspor'a 3-1 yenilmesiyle kendisine play-off'ta yer buldu.

Play-off oynayacak 4 ekipten biri daha Süper Lig vizesi alacak.

Lige veda eden Kardemir Karabükspor, Birevim Elazığspor ve Afjet Afyonspor gelecek sezon TFF 2. Lig'de yer alacak.

- Gözler play-off'ta

22 Mayıs Çarşamba günü yarı final müsabakalarıyla başlayacak play-off'ta Hatayspor ile Adana Demirspor ve Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep karşılaşacak. Ekipler 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak finale çıkmak için mücadele edecek.

Bu sezon 24. kez uygulanacak play-off'ta Adana Demirspor ile Osmanlıspor beşinci, Gazişehir Gaziantep 4. ve Hatayspor 2. kez mücadele edecek. Bu takımlardan sadece Adana Demirspor play-off'ta bir kez mutlu sona ulaştı.

- Hatayspor ile Adana Demirspor 25 yıl sonra birbirlerine rakip

Adana Demirspor play-off'tan Süper Lig'e yükselmeyi başardığı 1993-1994 sezonunda ilk turda Hatayspor'la eşleşmişti. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakada 1-0 kazanarak bir üst tura yükselen Adana Demirspor, iki takımın Süper Lig'e çıktığı o sezon Antalyaspor'la mutlu sona ulaşmıştı. Adana Demirspor ile Hatayspor 25 yıl sonra yine play-off'ta birbirlerine rakip oldu.

- Son 10 sezonda en fazla gol atılan hafta

Spor Toto 1. Lig'de 34. ve son haftada atılan 42 gol, son 10 sezonda en fazla gol atılan hafta oldu. Ligde 2013-2014'te 6. hafta ile 2014-2015'te 26. haftada takımlar kırkar gol üretmişti.

2014-2015 sezonu 15. haftada 7, 2010-2011 sezonu 17. haftada ise sadece 8 gol atılmıştı.