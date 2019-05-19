Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi polisten garip önlem

Bu akşam büyük ihtimalle şampiyonluk düğümünü çözecek Başakşehir-Galatasaray maçı öncesi İstanbul Emniyet Müdürülüğü'nde olağan dışı görüntüler yaşanıyor. Çevik kuvvet, Spor Büro ve Asayiş şubeleri Mecidiyeköy, Şişli ve Taksim başta olmak üzere Galatasaray taraftarının yoğun olduğu bölgelerde tomalı önlem aldılar. Vatandaşların da ilgisini çeken önlemlerle ilgili bir polis görevlisi, akşamki Galatsaray-Başakşehir maçı için önlem aldık dedi.

Galatasaraylı taraftarlar polisin bu önleminin, "anlamsız" olduğunu belirttiler ve "Birileri Başakşehir'i şampiyon yapıp bizi sokağa dökmenin hesabındaysa hiç kimse heveslenmesin" yorumunda bulundular.