Galatasaray şampiyon gibi uğurlandı

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Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Galatasaray'da taraftarlar takımını şampiyon gibi uğurladı.

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray, bu akşam sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlar, yolculuk öncesi takımlarına meşaleler eşliğinde tezahüratlarla destek verdi. Takım otobüsü, taraftarlarının sevgi gösterileri eşliğinde tesislerden çıkarak stada doğru yola çıktı.

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