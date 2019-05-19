Galatasaray şampiyon gibi uğurlandı

Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Galatasaray'da taraftarlar takımını şampiyon gibi uğurladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 19 Mayıs 2019 Pazar, 17:12

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray, bu akşam sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlar, yolculuk öncesi takımlarına meşaleler eşliğinde tezahüratlarla destek verdi. Takım otobüsü, taraftarlarının sevgi gösterileri eşliğinde tesislerden çıkarak stada doğru yola çıktı.

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