Dev maçta ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek maçta Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in ilk 11'leri belli oldu. Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle kadroda olup olmayacağı merak konusu olan Emre Belözoğlu, eski takımı Galatasaray'a karşı ilk 11'de sahaya çıkacak.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Donk, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Diagne.

Medipol Başakşehir'in ilk 11'i: Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Emre, İrfan Can, Gökhan İnler, Visca, Elia, Bajic