Türk Telekom’da 50 bin Türk bayrağı

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı öncesinde sarı-kırmızılı kulüp tarafından tribünlere bırakılan Türk bayrakları, karşılaşma öncesinde görsel şov izlenmesini sağladı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında da görsel bir şovla kutlandı. Süper Lig’in 33. hafta mücadelesinde karşılaşmanın başlamasından hemen önce, sarı-kırmızılı kulüp tarafından tribünlere bırakılan 50 bin Türk bayrağı aynı anda sallanmaya başladı. Bayrakların havaya kalkmasıyla birlikte Türk Telekom Stadyumu bir anda kırmızı-beyaz oldu.