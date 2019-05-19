Kupa koleksiyoncusu Fatih Terim

Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluk rekorunu 8'e çıkardı. Tecrübeli teknik adam, Sarı-kırmızılı takımın başında 19. kupasını elde etti.

Fatih Terim, Galatasaray'daki kupa koleksiyonuna bir yenisini ekledi.

Tecrübeli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği sarı-kırmızılı takımdaki kupa sayısını 19'a çıkardı.

Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 8 lig, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Sarı-kırmızılı ekipte ilk kez 1996-1997 sezonunda göreve getirilen Fatih Terim, ilk dönemindeki 4 sezonda kulübün müzesine 12 kupanın girmesine katkı sağladı.

Takımıyla ilk döneminde üst üste 4 kez lig şampiyonu olan Terim, TSYD Kupası'nda 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonu şampiyonluklarını elde etti. Türkiye Kupası'nı 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında kazanan takımın başında bulunan Terim, 1996 ve 1997 yıllarında Galatasaray'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı.

Terim yönetiminde Galatasaray, Türk futbol tarihinin ilk Avrupa kupası olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında finalde İngiliz ekibi Arsenal'i eleyerek müzesine götürdü.

Sarı-kırmızılı takımda 2002-2003 sezonunda başlayan ve 2003-2004 sezonunun son 8 haftasına kadar süren ikinci döneminde hiçbir kulvarda şampiyonluk yaşayamayan Terim, üçüncü döneminde üst üste 2 lig şampiyonluğu, 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğuna imza attı.

Galatasaray'da geçen sezonun ortasında dördüncü kez göreve başlayan tecrübeli teknik adam, takımı ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Fatih Terim, bu sezon da sarı-kırmızılı takım ile hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.