Abdurrahim Albayrak: Çok üzüldük, çok yorulduk ama değdi

Galatasaray Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Başakşehir maçının ardından 22. şampiyonluğu kutladı. Sezon boyunca çok üzüldüklerini ve çok yorulduklarını söyleyen Albayrak, “Ama bütün hepsine değdi. Bütün sıkıntılarımız geride kaldı” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, 22. şampiyonluğun gelmesinin ardından konuştu. Bütün yorgunlukları ve sıkıntıları attıklarını söyleyen Albayrak, “Bize bugünleri yaşatan Allah’ıma çok teşekkür ediyorum. Futbolcu arkadaşlarıma, teknik heyete, taraftarlarımıza ve başta Mustafa Cengiz olmak üzeri beraber çalıştığımız arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Zorlu bir süreçten geçtik. Hiç uyumadığım, sabahlara kadar beklediğim ve çok ağladığım geceler oldu. Bu sabah bile çok ağladığım dakikalar oldu. Çok yüklendiler. 'Abdurrahim Albayrak transfer nerede?' dediler. Şampiyon olacağımızı, acele etmemeleri söyledik. Bize bugünleri gösteren Allah’ıma şükürler olsun. Herkes ümidi bizden kesmişti. 8 puanlık fark olduğunda soyunma odasında bir konuşma yapmıştım ve orada alkış kıyamet kopmuştu. O zaman kendi içimizdeki arkadaşlarımız bizi eleştirmişti. Biz takımı Başakşehir maçına hazırlamalıyız demiştik. Biz o gün o takımı Başakşehir maçına hazırlamasaydık ve deplasmandaki maçta 1-1 berabere kalmasaydık aradaki puan farkı açılacaktı. Tecrübeye dayanarak konuştuk. 6 kez yönetimde oldum ve hepsinde şampiyon olduk. Tecrübelerimize güvenerek konuştuk. Erken konuşanların sezon sonunu beklemesi gerekir. Her zaman mayıslar Galatasaray’ındır. 22. şampiyonluğumuz bütün camiamıza, ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.



“Hislerime sahip çıkmasam, Galatasaray zor duruma düşerdi”

Bugün sahada konuştuklarını ve 3 puanı alarak şampiyon olduklarını söyleyerek sözlerini sürdüren Albayrak, maçta iptal edilen 2 golle ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Diagne’nin elle oynaması nedeniyle iptal edilen golün kendisine göre iptal edilmemesi gerektiğini söyleyen Albayrak, “Ben pozisyonları net şekilde görmediğim için fazla bir şey söyleyemiyorum. Hoca daha iyi görmüştür ama ben ilk golü gol olarak gördüm. Cüneyt hocamız Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli hocalardan birisi. Biz Kadıköy’de de Cüneyt hoca varken şampiyon olmuştuk” dedi.

Başarının sırrı için de konuşan Albayrak, “Rahmetli Sakıp Sabancı’nın mekanı cennet olsun, her zaman şöyle söylerdi: Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Kalpten çalışacaksın. Çok üzüldüğüm anlar oldu. Ama Galatasaray sevgisi öyle bir ağır basıyor ki, üzüldüğüm anlarda hislerime sahip çıkamasaydım, Galatasaray zor duruma düşerdi. Dostlarıma, arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ediyorum. Rize’de oğullarımla çok üzülmüştüm. Bu şampiyonlukta onların da katkısı var” açıklamasını yaptı.