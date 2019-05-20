İşte o rakipler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019/20 sezonunda ülkemizi grup aşamasında temsil edecek olan şampiyon Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin önemli bir kısmı da belli oldu.

12 takımın 11'i Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alırken, sadece Leipzig UEFA puanıyla sarı kırmızılılar ile aynı torbada olması bekleniyor.

Şampiyonlar Yolu'ndaki en iyi takımlar olarak Young Boys, Ajax, Kızılyıldız, Celtic dikkat çekiyor. Lig Yolu'nda ise Porto, PSV Eindhoven, Basel dikkat çeken takımlar arasında yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynayan iki takımın finalde olması nedeniyle buradan gelecek grup aşamasına direkt katılım hakkı Avusturya şampiyonu olan RB Salzburg'a devredildi. UEFA Avrupa Ligi'nden gruplara katılım hakkı ise Chelsea'nin kazanması durumunda Lyon'un olacak. Arsenal kazanırsa, ligde ilk 4 sıra içerisinde yer almadığı için Londra kulübünün olacak ve Lyon ön eleme oynayacak.

1. TORBA

2019 ŞL Şampiyonu (Liverpool/Tottenham)

2019 EL Şampiyonu (Chelsea/Arsenal)

Barcelona: 138.00

Manchester City: 106.00

Juventus: 124.00

Bayern Münih: 137.00

PSG: 103.00

Zenit: 72.000

1 VEYA 2. TORBA

Liverpool: 89.00

Chelsea: 85.00

Tottenham: 78.00

2. TORBA

Real Madrid: 146.00

Arsenal: 101.000 (EL finalini kazanırsa)

Atletico Madrid: 127.00

Borussia Dortmund: 85.00

Napoli: 80.00

Shakhtar Donetsk: 80.00

2 VEYA 3. TORBA

Benfica: 68.000

3. TORBA

Lyon: 61.500 (EL finalini Chelsea kazanırsa)

Bayer Leverkusen: 61.00

RB Salzburg: 54.500

Valencia: 37.00

3 VEYA 4. TORBA

Genk: 25.000

Galatasaray: 22.500

RB Leipzig: 22.00

4. TORBA

Lille: 11.699