Trabzonspor, Ünal Karaman ile devam edecek

Trabzonspor Yönetim Kurulu, teknik direktör Ünal Karaman ile yola devam etme kararı aldı. Bordo-mavili kulübün önümüzdeki günlerde tecrübeli teknik adam ile yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sıkıntılı bir süreçte görev aldığı Trabzonspor’da başarılı bir sezon geçiren Teknik Direktör Ünal Karaman ile yönetim kurulu arasında yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. Uzun süreden beri bordo-mavili kulüpte geleceği tartışma konusu olan Ünal Karaman ile bordo-mavili kulüp yeni bir sözleşme imzalayacak. Bugün başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir araya gelen Karaman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisileri’nde gerçekleştirilen görüşmede kendisine sunulan teklifi kabul ederek, anlaşmaya vardı. Karaman’ın iki yıllık anlaşma yaptığı belirtildi.