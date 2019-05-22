Antep'ten 'Osmanlı' tokadı

Stat: Gaziantep
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Gökmen Baltacı
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Yalçın Kılınç, Poepon (Dk. 73 Sow), Segbefia, Oğulcan Çağlayan (Dk. 79 Kenan Özer), Gökhan Alsan (Dk. 58 Kerim Avcı), Mehmet Erdem Uğurlu, Oğuz Ceylan, Bjarnason, Erhan Çelenk
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı (Dk. 46 Magaye Gueye), Ali Eren İyican, Sinan Kurt (Dk. 73 Galip Güzel), Ayuk, Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Mertan Caner Öztürk, Numan Çürüksu, Lumanza (Dk. 46 Mathew), Anıl Karaer
Goller: Dk. 43 ve 69 Poepon (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 19 Caner Arıcı, Dk. 30 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), Dk. 20 Gökhan Alsan, Dk. 73 Uğur Arslan Kuru (Gazişehir Gaziantep)
Karşılaşmanın rövanşı, 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da oynanacak.
43. dakikada Gazişehir Gaziantep öne geçti. Yalçın Kılınç'ın pasında Poepon, kaleci Karcemarskas ile karşı karşıya kaldı. Poepon, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0
Müsabakanın ilk yarısı, Gazişehir Gaziantep'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
69. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Oğuz Ceylan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Poepon topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
Gazişehir Gaziantep, sahadan 2-0 galip ayrıldı.