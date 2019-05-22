Adana'da golsüz gece

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Adil Demirbağ, Traore, Berk Yıldız, Pote (Dk. 52 Kage), Vedat Bora, Kaan Kanak, Erdal Öztürk (Dk. 73 Levent Ayçiçek), Süleyman Koç, Semih Güler, Gladky
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Korkishko), Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın (Dk. 84 Hamza Gür), Sadi Karaduman, Diallo (Dk. 90 Nimaga), Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ
Sarı kartlar: Dk. 45 Berk Yıldız, Dk. 88 Gladky (Adana Demirspor), Dk. 45 Yusuf Abdioğlu, Dk. 89 Korkishko (Hatayspor)
Karşılaşmanın rövanşı, 26 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Hatayspor'un ev sahipliğinde oynanacak.