Karadeniz derbisinde 36. randevu

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’de yarın oynayacakları maçla 36. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında oynanan 35 maçta bordo-mavililerin 22-5 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Bordo-mavililerin attığı 71 gole, Çaykur Rizespor 26 golle karşılık verebildi.RİZE’DE EV SAHİBİ ÜSTÜNRize’de yapılan maçlarda ise ev sahibi ekip daha fazla galibiyet elde etti. Çaykur Rizespor, Rize’de oynanan 17 maçın 6’sında galip gelirken, Trabzonspor 5 kez kazandı. 6 maç beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor 26 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.İki takım arasındaki en farklı galibiyeti bordo-mavili takım, 8 Mayıs 2016’da sahasında 6-0’lık sonuçla elde etti. Sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan maçı ise bordo-mavilileri 4-1 kazanmıştı.Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı yarın saat 21.00’de Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak.(Gökmen Şahin/İHA)