Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ligde şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de yarın DG. Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. 5’e 2 yapan sarı-kırmızılılar, ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma ile noktalandı.(İHA)