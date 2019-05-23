PFDK, Galatasaray-Başakşehir maçını incelemeye devam edecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasında yaşananlarla ilgili dosyanın incelenmesinin devamına karar verdiğini açıkladı.

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle ek bilgi ve belge talep edildiğinden dosyanın incelenmesinin devamına karar verildiği belirtildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili olarak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i "saldırısı" ve "tedbire uymaması", yardımcı antrenör Ümit Davala'yı "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması", Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'ı da "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk etmişti.