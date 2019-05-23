Moses: Fenerbahçe, kolay bir seçim değildi

Moses, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda Sarı Lacivertli kulübe transfer sürecini, taraftarı ve derbileri anlattı.

Futbol oynamaya ihtiyacım vardı

Chelsea'den ayrılmak çok zor bir karardı. Zira Chelsea benim için çok özel bir kulüp ve taraftarlarla aramda harika bir ilişki vardı. Ancak menajer Maurizio Sarri'nin planlarında bana yer olmadığı açıktı. Orada çok büyük başarılar elde ettim ama artık futbol oynamaya ihtiyacım vardı. Fenerbahçe'ye de bu yüzden gittim. İlk zamanlarımda herkes takımın ligdek kötü gidişatından ötürü şoke olmuş bir hâldeydi. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün böyle bir pozisyonda olmaması gerekiyordu ve ben de takıma bu yüzden geldim.

Stat çökecekmiş gibi hissediyorsunuz

Türkiye'de stadyumlardaki atmosfer, İngiltere'dekinden çok farklı. Daha önce tecrübe ettiğim hiçbir şeye benzemiyor. Burada her maçı mutlaka kazanmak zorundasınız. Taraftarlar, çok tutkulu ve bizden yalnızca kazanıp herkesi mutlu etmemezi istiyorlar. Onlar için futbol, adeta bir yaşam biçimi. Özellikle Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynadığım maçlar, inanılmaz bir tecrübeydi.

Seyircilerin tezahüratları ve zıplamalarından stat çökecekmiş gibi hissediyorsunuz. Kısacası maçlardaki atmosfer tek kelimeyle inanılmaz. Taraftarların futbol sevgisinin çılgınlık boyutunda olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Futbolu seviyorlar ve takımlarının kazanmaklarını istiyorlar. Takımlarını destekleme nedenleri tam olarak bu.

Fenerbahçe, kolay bir seçim değildi

Fenerbahçe'ye gitmek, benim için kolay bir karar değildi. Buraya yalnızca futbol oynamak için geldim. Kulübün şu andaki durumunun ilk geldiğim zamanlara kıyasla daha iyi olduğundan emin olabilirsiniz. Onları, istedikleri yere ulaştırmak benim gibi bir oyuncu için devasa bir test. Türkiye'de eşim ve iki çocuğumla birlikte yaşıyorum. Eşim buraya yerleşti ve çocuklarım da burada okuyor. Bu da benim işimi kolaylaştırıyor. Eve geldiğimde çocuklarımı görmek kendimi hâlâ Londra'daymış gibi hissettiriyor. (Fanatik)