Ümit Milli Futbol Takımı'nın konuğu Arnavutluk





İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'un 2. maçında yarın İstanbul'da Arnavutluk'u konuk edecek.

Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Müsabakada Lüksemburg'dan hakem Alain Durieux düdük çalacak.

Ay-yıldızlı ekip, İngiltere, Arnavutluk, Andorra, Avusturya ve Kosova'nın bulunduğu 3. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-1 yenmişti. Ümit milliler, Arnavutluk'u sahasında da mağlup ederek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki Ümit Milli Takım, Arnavutluk müsabakasının ardından 11 Haziran Salı günü de deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.