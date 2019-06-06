A Milli Futbol Takımı, Konya'da

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- Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile karşılaşacak

Milliler, bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basına kapalı antrenman yapacak.

Millileri karşılamaya gelen bazı taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirip sevgi gösterisinde bulundu.

KONYA (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi.

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