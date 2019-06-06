A Milli Futbol Takımı, Konya'da

- Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile karşılaşacak
AA
Yayınlanma tarihi: 6 Haziran 2019 Perşembe, 17:33

KONYA (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi.

Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafile, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.

Millileri karşılamaya gelen bazı taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirip sevgi gösterisinde bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 20.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Milliler, bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basına kapalı antrenman yapacak.

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Şenol Güneş