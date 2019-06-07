Hatem Ben Arfa İstanbul'a geliyor

Transferde kötü geçen sezonu unutturmak isteyen Fenerbahçe'nin ilk bombası İstanbul'a inmek üzere. Sosyal medyaya sızan uçak biletine göre Hatem Ben Arfa ve ailesi, Fenerbahçe şef gözlemcisi Serhat Pekmezci ile birlikte bu gece saat 01.05'te İstanbul'a iniş yapacak. Sarı-Lacivertlilerin kısa süre içinde transferi açıklaması bekleniyor.



