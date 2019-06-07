Transferde kötü geçen sezonu unutturmak isteyen Fenerbahçe'nin ilk bombası İstanbul'a inmek üzere. Sosyal medyaya sızan uçak biletine göre Hatem Ben Arfa ve ailesi, Fenerbahçe şef gözlemcisi Serhat Pekmezci ile birlikte bu gece saat 01.05'te İstanbul'a iniş yapacak. Sarı-Lacivertlilerin kısa süre içinde transferi açıklaması bekleniyor.
Hatem Ben Arfa İstanbul'a geliyor
Sosyal medyada sızan bilgiye göre Nice'in Cezayir asıllı Fransız yıldızı Hatem Ben Arfa, bu akşam 21.45 uçağıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek.
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Yayınlanma tarihi: 7 Haziran 2019 Cuma, 13:57
Transferde kötü geçen sezonu unutturmak isteyen Fenerbahçe'nin ilk bombası İstanbul'a inmek üzere. Sosyal medyaya sızan uçak biletine göre Hatem Ben Arfa ve ailesi, Fenerbahçe şef gözlemcisi Serhat Pekmezci ile birlikte bu gece saat 01.05'te İstanbul'a iniş yapacak. Sarı-Lacivertlilerin kısa süre içinde transferi açıklaması bekleniyor.