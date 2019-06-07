Fenerbahçe, aradığı golcüyü Premier Lig'de buldu

Fenerbahçe, forvet bölgesi için Salomon Rondon ile görüşüyor.

Venezuelalı golcü geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Newcastle United'da attığı 11 golle dikkatleri çekti.

Daily Star'da yer alan habere göre Wolwerhampton ve West Ham United'ın da talip olduğu Rondon için Fenerbahçe'de yarışa dahil oldu.

16.5 pound'luk serbest kalma bedeli bulunan 29 yaşındaki futbolcu henüz kulübüyle herhangi bir anlaşma sağlamadı.

Sarı lacivertliler Rondon'un kulübü West Bromwich'e en yakın zamanda teklifini iletecek.