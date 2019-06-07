Fransa Milli Futbol Takımı, Konya'da

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Fransa Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi.

Fransa, toplantıdan sonra statta basına kapalı antrenman yapacak.

Takımı karşılamaya gelen bazı taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirip sevgi gösterisinde bulundu.

Fransa Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi.

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