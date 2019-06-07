Hugo Lloris: Türkiye'ye büyük saygımız var

Fransa Milli Takımı'nın başarılı filebekçisi Hugo Lloris, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın Türkiye ile oynayacakları karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Lloris, "Grubu analiz ettiğinizde favori olarak bizi ve Türkiye'yi sayabilirsiniz. Türkiye çok büyük bir futbol geleneği olan bir ülke" dedi.



"Tutkulu taraftarları var"

32 yaşındaki başarılı filebekçisi Hugo Lloris, Türkiye'nin futbola tutkulu taraftarları olduğunu belirterek, "Türkiye'ye büyük saygımız var, yeni teknik direktörleri var, oyuncuların büyük arzusu olacaktır. Türkiye'nin futbola tutkulu taraftarları var, ligin seviyesi de iyi olduklarını gösteriyor. İşleri ciddi tutacağız. Rakibimizin daha önce Dünya Kupası'nda başarılı olmuş, yeni bir teknik direktörü var, o da pozitif etki yaratacaktır" dedi.



"Atmosfer Türkiye'nin motivasyonunu yükseltecektir"

Takım olarak Didier Deschamps'ın oyun planına sadık kalmak istediklerini belirten Lloris, "Bizim için en iyi hazırlık kendi oyunumuza odaklanmak ve hocamızın bizim için çizeceği oyun planına tamamen sadık kalmak. Avrupa'da da benzer maçları oynuyoruz ama kesin olan şey, buradaki atmosfer Türkiye'nin motivasyonunu yükseltecektir. Burada kazanan, grubun ilk sırasını alacak, bu da onlar için motive edici olacaktır" diye konuştu.