A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: Sunacağımız çok şey var

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın oynanacak Fransa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Güneş Fransa karşısında, Emre Belözoğlu, Cenk Tosun, Ozan Kabak ve Okay Yokuşlu, Fransa maçında kesin olarak olmayacaklarını belirtti.

Güneş'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Gruptaki güçlü rakibimiz, çıkmaya en büyük aday, Dünya Kupası şampiyonu, FIFA sıralamasında 1., futbolcu üreten bir takımla oynayacağız. Bu bizim için birincilik şansı için biraz şansızlık ama kendi gücümüzü göreceğiz. Umut veren bir takımız."

"Birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Sunacağımız çok şey var. Sonunda 3 puan, 1 puan ne alacağımızı hep birlikte göreceğiz."

"Oynadığımız rakibin oyuncuları hem ofansif, hem de defansif olarak çok iyi olan oyuncular. Benim kendi dönemimde oynayacağımız en iyi takımla oynayacağız. Bu da bizim için bir şans. Her bölgede başarılı olan bir takıma karşı her bölgede başarılı olmanız gerek."

"Kendi sahamızda oynuyoruz, seyircimizin önünde oynuyoruz. Seyircimizin katkısını göreceğiz. Biz ne yapacağız, bu çok önemli. Biz ortaya bir şey sunacağız, rakipten bir şey beklemeyeceğiz. Sonuna kadar maçın içinde olmak istiyoruz."

"Okay, Cenk, Ozan ve Emre Belözoğlu kadroda olmayacak Dorukhan'a bakacağız. Ona göre kadro yapacağız. Rakip takım çok değişmiyor, konuşacak bir şey yok. İlk 11 henüz belli değil ama kim çıkarsa yüzde yüzünü verecektir."