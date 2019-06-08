Ahmet Çalık Galatasaray'a veda ediyor

Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluığunu elde eden Galatasaray, yeni sezonda kadro yapılanması için hazırlıklarına başladı.



Sarı-Kırmızılı ekip, takımda forma şansı bulamayan Ahmet Çalık'ı yeni sezon dahilinde kadroda düşünmezken 25 yaşındaki oyuncuyu bonservis bedeliyle göndererek transferleri için kaynak yaratmak istiyor.

Galatasaray'a Gençlerbirliği'nden gelen stoper için 2017 yılında 2.5 Milyon Avro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Ahmet Çalık, 2019-20 sezonunda Sarı-Kırmızılı ekipte kalırsa yıllık 900 bin Avro kazanacak.