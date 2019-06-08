Charles Kabore adım adım Beşiktaş'a

Siyah-Beyazlı ekip,31 yaşındaki Charles Kabore için yeniden harekete geçti.

Siyah-Beyazlı yönetim, Krasnodar'da forma giyen Charles Kabore'nin transferini sonlandırmak için hız verdi.

92 KEZ MİLLİ OLDU

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Charles Kabore, 92 kez Burkina Faso forması giyerken tecrübeli oyuncu 4 kez ağları havalandırdı.

Kabore'nin menajerliğini yapan Dmitry Selyuk, geçtiğimiz ay Rus basınına verdiği demeçte Siyah Beyazlılar'ın devre arasında Krasnodar'a 1 milyon Avro'luk bir teklif yaptığını ancak bunun geri çevrildiğini söylemişti.