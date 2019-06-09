Deschamps: Pozisyon bulmakta zorlandık

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda üçüncü hafta maçında Konya'da Fransa'yı 2-0 mağlup etti.

Bu akşamı artık kapattık

Türkiye gerçekten bu akşam oynadığı oyunla 3 puanı hak etti. Yetersiz oynadık. Türkiye ciddi kalite ortaya koydu. Türkiye'yi tebrik ediyorum. Bugünkü yenilgiyle birlikte yüzümüze sağlam bir tokat yedik. Karşınızdaki rakip kim olursa olsun her şeyinizi vermezseniz sonuç bu oluyor. Bu oyunla başka sonuç beklemek mümkün değildi. Bu akşamı artık kapattık. Onlarca bahane bulabilirim. Ambiyansın böyle olacağını biliyorduk ama maça çıkan taraftar değil futbolcular. Herkes belirli zorluklar yaşıyor. Bunların hiçbiri bizim için bahane teşkil edemez.

Pozisyon bulmakta zorlandık

Her maçın kendi gerçekleri vardır. Türkiye birçok şeyi çok doğru yaptı. İyi hücum etmedik, iyi savunma yapmadık. Türkiye skor avantajını alınca iyi hücum etti. Fransa'nın bir maçı gol atmadan tamamlaması nadiren olan bir şeydir. Ancak bu akşam pozisyon bulmakta zorlandık. İyi hücum edemedik ve Türkiye iyi savunma yaptı.

Burak Yılmaz'a övgü

Henüz 3 maç oynadık. 7 maç daha var. Yapmamız gerekeni iyi şekilde yapmadık. Böyle olunca da cezalandırılıyorsunuz. Özellikle hücum anlamında yetersiz kaldık. Türk Milli Takımı için bir oyuncu seçmek çok zor. Takım olarak çok iyiydi ama Burak Yılmaz çok önemli bir oyun ortaya koydu. Türkiye adına belirleyici oldu. Ancak takım olarak Türkiye etkileyici bir performans rotaya koydu.