Şenol Güneş: Türk insanının başaramayacağı iş yok

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda üçüncü hafta maçında Konya'da Fransa'yı 2-0 mağlup etti.

Şenol Güneş'in açıklamaları

Umutluyduk zaten! Bu takım hem umut vermek hem de mutlu etmek için var zaten. Taraftara teşekkür etmek lazım. Bu atmosferde oynamak çok zevkliydi. Sahada bir sinerji oluştu ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

İyi çalıştık, Allah da yardım etti, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Maç daha farklı da bitebilirdi, yediğimiz bir golle oyun da dönebilirdi. Onları sağlamadan, maçın sonuna kadar disiplinimiz vardı.

Galibiyeti kutlamalıyız ama İzlanda maçımız var. Oradan da galibiyetle dönmek istiyoruz. Doğruları yaparak kazandık ama önümüzde kısa bir zaman var. Uzun yolculuk var önümüzde.

İzlanda deplasmanında kazanamadık ama bu maç için de çok şey denilebilirdi. Önümüzdeki maçta berabere kalırsak çok iyi ama kazanırsak artık büyük bir avantaj yakalamış oluruz.

Bu taraftarın sıcak ilgisi, sevgisi, desteği bize olumlu olarak yansıdı, rakibe baskı yarattı. Bu her alanda böyle. Türk insanının ötekileştirmeden, kucaklayarak başaramayacağı iş yok. Bu işin sportifin yanında kültürel etkisi de var.

Üreten ve Dünya Kupası'nı kazanmış bir takımı yendik, biz daha oralara gelmedik. Disiplinli ve müthiş oyuncularımız vardı. Giren, çıkan oyuncularımızın hepsi işini özverili bir şekilde yaptı. Bu maçın her neticesinde kazanan biz olacaktık. İyi oyunla moral ve güven kazandık. Umutları tazeledik.

Büyütülecek bir galibiyet değil. Fransa sürekli oyuncu üreten bir ülke. İzlanda maçı çok önemli bizim için. Bunun da nedeni asıl rakibimiz onlar. Süremiz çok kısa ama puan açısından avantajlı olarak gidiyoruz.

Hayal aleminde yaşamayalım. Fransa Fransa'dır! Bu grupta sıralama olarak Fransa birinci olarak görülüyor. Biz sahaya çıkıp futbol oynamak istiyoruz. Biz ne teslim olarak, ne de hücum oynayarak kazanmak istiyoruz. Biz hepsini iyi yapmak istiyoruz.

Biz oynadığımız oyunla EURO 2020'de olmak istiyoruz. Rakip bizim için önemli değil. Bu başarıları da sürdürülebilir olarak yapmak istiyoruz. Tek galibiyetle kendimizi kandırmamalıyız.