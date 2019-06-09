Hasan Ali Kaldırım'dan geçit yok

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Adı son günlerde West Ham United ile anılan Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, maçın ardından yaptığı paylaşımda 'Asla savaşmayı bırakma' ifadelerini kullandı.

Özellikle 222 Milyon Avro'luk değeriyle dikkat çeken Kylian Mbappe'nin, Hasan Ali Kaldırım karşısında etkisiz kalması futbolseverlerin gözünden kaçmadı. Fransa basını, , "Hasan Ali Kaldırım, Mbappe'yi sildi diyerek Milli futbolcumuza övgüyle bahsetti.

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