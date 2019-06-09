Hasan Ali Kaldırım'dan geçit yok

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde dün akşam Fransa’yı 2-0 mağlup ederken Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, gösterdiği performansla göz doldurdu.
Maç boyunca Fransa'nın milyonluk hücüm hattına geçit vermeyen Hasan Ali Kaldırım, gösterdiği etkileyici oyunla övgü topladı.
Özellikle 222 Milyon Avro'luk değeriyle dikkat çeken Kylian Mbappe'nin, Hasan Ali Kaldırım karşısında etkisiz kalması futbolseverlerin gözünden kaçmadı. Fransa basını, , "Hasan Ali Kaldırım, Mbappe'yi sildi diyerek Milli futbolcumuza övgüyle bahsetti.
Adı son günlerde West Ham United ile anılan Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, maçın ardından yaptığı paylaşımda 'Asla savaşmayı bırakma' ifadelerini kullandı.