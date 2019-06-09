Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, teknik direktör Sergen Yalçın ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Sarı-Siyahlı kulübün genel kurulunda yaptığı konuşmada, sezona bu sene erken başlayacaklarını, hem Avrupa kupalarında hem de ligde mücadele edeceklerini belirtti.

Zorlu süreçte desteklerinin taraftar olacağını anlatan Adil Gevrek, "Teknik direktör konusu da çok önemli. Prensipte anlaştığımız Sergen Yalçın hocamızla kulübü daha iyi yerlere taşıyacağız. Prensipte anlaştık, önümüzdeki günlerde de resmi imzayı atacağız. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.