Jose Mourinho, Premier Lig'e geri dönüyor

Newcastle United'ı satın alması beklenen Sheikh Khaled'in teknik direktör olarak Jose Mourinho'yu düşündüğü ve Portekizli çalıştırıcının bu fikre olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

Birleşik Arap Emirlikleri'ni yöneten 6 aileden biri olan Al Nahyan ailesinin üyesi Sheikh Khaled'in, Newcastle United'ı 350 milyon sterlin karşılığında satın alacağı gündemdeydi. The Mirror'da yer alan habere göre Khaled'in Newcastle'ı satın alması durumunda ise teknik direktör Rafael Benitez yerine Mourinho'yu getirmek istiyor. Bu durumdan haberdar olan Mourinho'nun da Newcastle United görevini ciddi ciddi düşündüğü ifade edildi.

Kariyerinin son döneminde Newcastle United'ın başında olan Sir Bobby Robson ile Sporting Lisbon, Porto ve Barcelona'da birlikte çalışma fırsatı bulan Mourinho, geçtiğimiz yaz şu açıklamaları yapmıştı: "Newcastle'a gitmek isterim. Robson'un evine gitme fikri çok hoşuma gidiyor. Stadyumlarını ve atmosferlerini çok seviyorum. Çok iyi ve coşkulu bir kalabalığa sahipler. Newcastle'ı seviyorum."

Mourinho'nun Chelsea ve Manchester United'ı çalıştırdığı dönemlerde St. James' Park'ta hiç galibiyeti yok. 7 kez Newcastle deplasmanına