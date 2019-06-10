İzlanda çirkefliği UEFA'ya şikayet ediliyor



Özellikle takım kaptanı Emre Belözoğlu’na mikrofon diye fırça uzatışması TFF yetkillilerince kınandı.

Futbolcu ve teknik heyetin havaalanında yaklaşık 3 saat tutulmasına tepki gösteren yetkililer, “İzlandalılar saygısızlık yapmıştır” açıklamasını yaptı.

TFF’nin durumu UEFA’ya bildireceği ve İzlanda Federasyonu’na ceza verilmesini isteyeceği öğrenildi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, A Milli Futbol Takımı'na İzlanda'da gösterilen tepkinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.



Bakan Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından verdiği mesajda, "Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Skandal sonrası İzlanda’dan ilk açıklama geldi!

İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Şefi, yaşanan olaylar sonrası ile açıklamayı yapan yetkili oldu.

İzlanda ile oynayacağı EURO2020 elemeleri için bu ülkeye giden A Milli Futbol Takımımız’a, bu ülkede yapılan 3.5 saatlik skandal güvenlik araması ve fırça saygısızlığı sonrası ilk açıklama geldi.

İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson, “Bu konu her haliyle çok garip. Federasyon, sabah ilk iş olarak bir toplantı yapacak ve konu hakkında açıklama yapacaktır.” ifadelerini kullandı.