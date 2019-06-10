Siyasilerden İzlanda'ya büyük tepki

İzlanda çirkefliği UEFA'ya şikayet ediliyor

İzlanda çirkefliği UEFA'ya şikayet ediliyor A Milli Futbol Takımımız’ın Avrupa Şampiyonası elemeleri için İzlanda ile oyanayacağı maç için Başkent Reykjavik’e girişi sırasında yaşadığı eziyet büyük tepkiye neden oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu d…