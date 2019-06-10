Siyasilerden İzlanda'ya büyük tepki

İzlanda'da milli takıma yapılan saygısızlığa siyaset dünyasından ağır tepkiler geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gereği yapılacaktır, büyüksaygısızlık" derken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.
İbrahim Kalın, A Milli Futbol Takımının İzlanda'da havaalanında pasaport kontrolünde bekletilmesi ve detaylı aranmasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Milli takımımıza İzlanda’da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır. Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.
Kalın, en güzel cevabı milli takımın sahada vereceğini belirtti.
İBB seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Milli takımımıza İzlanda havaalanında yapılanlar kabul edilemez" dedi.