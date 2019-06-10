Yusuf Yazıcı Lille yolunda

Trabzonspor'Un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, yurt dışından bir takıma transfer olabilir. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Yusuf bir sene daha bizimle olacak" açıklaması yapsa da bugün Fransız basınına düşen bir haber akılları karıştırdı. Yahoo Sport Fransa, resmi Twitter hesabından Lille ile Trabzonspor yönetimlerinin Yusuf'un transferi için görüşmelere başladığını ve milli futbolcunun da Ligue 1 ekibine gitmeyi çok istediğini yazdı.