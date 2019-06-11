Türk Milli takımı formasıyla video çeken Corentin Siamang: "Ben orada sadece bir turist olarak bulunuyordum. Türk Milli Takımı'nın geleceğinden haberim bile yoktu. Hiçbir ırkçı davranışta bulunmak istemedim. Özür dilerim." dedi.
Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Siamang özür diledi
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynayacağı maç öncesi havalimanında Emre Belözoğlu'na fırça uzatarak Türk halkının tepkisini çeken Corentin Siamang açıklama yaptı.
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Yayınlanma tarihi: 11 Haziran 2019 Salı, 20:16