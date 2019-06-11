Şenol Güneş: Zor bir maç olacak

Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Fransa'yı yendikten sonra bu maçta alacağımız iyi bir sonuç bizi grupta çok avantajlı duruma getirir. Kendi sahasında bize karşı üstünlüğü olan bir takıma karşı oynuyoruz. Koşan ve agresif bir takıma karşı oynuyoruz."



"Zor bir maç olacak. Kazandıkları iki maç ile 6 puanları var. Bize karşı daha farklı bir motivasyonları olacak. Sahaya çıktığımızda yeteneğimizi, karakterimizi ve isteğimizi birleştirip kendi adımıza doğruları yapıp kazanmak istiyoruz. İnşallah güzel bir maç olur."