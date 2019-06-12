Şenol Güneş: 2020 Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz

A Milli Futbol Takımımız, UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4'üncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu.

İzlanda'nın Reykjavik kentindeki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanan ve Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak'ın yönettiği maçta İzlanda'nın gollerini 21 ve 32. dakikalarda Sigurdsson atarken, Milli Takımımızın golünü 40. dakikada Dorukhan Toköz kaydetti.

Mücadelenin ardından Milli Takım teknik direktörümüz Şenol Güneş, basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte tecrübeli teknik adamın maç sonu açıklamaları:

"Buradan 3 puan alabilirdik. Yorgunluk ve moral değeri bakımından üst seviyede ama maça başladığımızda tedirgin bir takımımız oldu. İlk 30 dakika bunu yaşadık."

"Onlar gol yememek için kapanıyordu ama biz gol bulmak için gayretliydik. Maçın tamamına baktığımızda oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Kaybettiğimiz 3 puan var, burası önemliydi bizim için. Yarış devam ediyor."

"Biz 2020 Avrupa Şampiyonası'na gideceğimizi söylüyoruz, o gücümüz de var."

"Fransa'yı değil de, İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu ama fikstürün böyle düşmesi bizim suçumuz değil. "

"3 günde 1 maç oynamak sıkıntı. Sakatlıktan gelip oynayanlar vardı. Dorukhan oynadı, Hakan sakatlıktan geldi, çalıştı ama etkili olamadı. Biz onlardan daha iyi takımız. Maç fikstürünün çıkması, duran toptan gol yememiz, bunu bekliyorduk, çalışma süremiz kısaydı."

Hakem açıklaması

"Hakemle ilgili bir şey söylemek doğru değil, biz kendi işimize bakacağız. Karttı, zamandı, bunların hepsi tartışılabilecek şeyler. Sahada maçı kazanmak için her şeyi değerlendiren bir ekip. Zaman geçirmede, faulde. Bunları biliyorduk ama bu başarısızlık sonuca yansıdı."

"Defansif olarak Kaan'ı ortaya alıp Çağlar'ı geriye alabilirdik ama fazla defansif olurduk. Kenan'ı kullandık ama başarılı olamadık. Oğuzhan, Deniz, Yunus'u kullanabilirdik ama hepsi ofansifti. Sakatlıklarla tarz olarak orta saha oyuncularımız azaldı."