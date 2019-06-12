Rıdvan Dilmen: Maça kötü başladık

Milli Futbol Takımımız, UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4'üncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu.

Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında 90 dakikayı yorumladı.

Grupta Fransa çok favori gözüküyordu. Biz ve İzlanda ikincilik mücadelesi verecek gibi gözüküyorduk. Tarihimize baktığımız zaman da İzlanda bizi orada hep yendi. Bizim yenilmemiz normal. Şansımızın kalan maçlarda yüksek olduğunu düşünüyorum. Burada da İzlanda’yı yenme şansımız var. Biz müsabakayı zaten ilk 30 dakikada kaybettik. Bizim genç bir havuzumuz var. Cengiz Ünder önemli bir kayıp. Mahmut Tekdemir de öyle. Bizim için en önemlisi oyunu geliştirmemiz. Son 15 dakikada doldur-boşalta döndük. Fransa maçında gol atmamasına rağmen sahanın en iyisi Burak’tı ama bugün yaptığı top kayıplarıyla oyunumuzu etkiledi.

İlk 30 dakikada duran toplarla geldik ama yediğimiz de duran toptan gelen bir goldü. Burada bir problem var ve gelişime açık. İzlanda kapasitesi bu kadar olan bir takım bundan fazlası yok. Bizim gelişme kapasitemiz var. Maça kötü başladık. Dorukhan’ın golü bizi maça ortak etti ama oyunumuzu oynayamadık.

Fransa'yı 2-0 yenerken, stoper Kaan'ın golüyle öne geçtik. İlk 30 dakikada duran toplardan goller yedik, duran toptan gol attık. Attığımız gollerin %90'ı duran toptansa son 3-4 maçta, oyunumuzda problem var ve henüz gelişime de açık. İzlanda, bu kadar kapasitesi olan bir takım. Bundan fazlası yok. Onların 140 km'lik bir arabası var. Zorlayıp 145 yapmaya çalışıyorlar, motoru yakmak için. Bizimse 160-170'lik arabamız var, 120'lerde kaldık.