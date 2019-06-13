Nikola Kalinic: Savaşmaya devam edeceğiz

Kalinic‘in basın toplantısındaki açıklamaları şu şekildeydi:

Bizim için çok zor bir akşamdı. Çok kötü oynadık. Özellikle hücumda çok kötüydük. Sadece 57 sayı attık. Normalde attığımız bazı şutlar bu akşam girmedi. Ama yapacak bir şey yok. 2-1 öne geçtiler. Seri 4’e kadar sürüyor. İki gün vaktimiz var, umarım iyi reaksiyon veririz.

Şutlarımız girmedi. %32’yle şut atarken maç kazanmak çok zor. Onlar da bunun avantajını kullandılar. Boyalı alanı iyi kapattılar. Daha önce bu kadar az sayı ürettiğimizi hiç hatırlamıyorum. Bazen böyle akşamlar oluyor. Bazı değişiklikler yapacağız ve umarım bir sonraki maçı kazanacağız. Fenerbahçedaha önce çok daha zor pozisyonlarda olmuştu. Sıkı savaşmaya devam edeceğiz.