Ergin Ataman: Atmosfer bizi etkilemiyor

Ergin Ataman şunları söyledi:

Maçın başından itibaren çok iyi bir karakter gösterisi sergiledik. Müthiş bir savunma yaptık. Fenerbahçe‘yi son saniye zor dış atışlara zorladık. Pota altından sayı yemedik, kolay penetrelere izin vermedik. Hücumda 3 kısayla sürekli tempoyu arttırarak onların ikili oyunlarıyla boş atışları bulmaya çalıştık. Bütün oyuncularımız bu akşam gerçekten çok iyi oynadı. Ancak sonuçta seri uzun bir seri. İki takım da birbirini çok iyi tanıyor. İki takım da içeride dışarıda yendi yenebilir. 2-1 öne geçtik. Oyun felsefemiz tam bir deplasman takımına yakışır bir felsefeydi. Bunu da çok iyi uyguladık, oyuncularımı da tebrik ediyorum.

Beaubois bugün maçın kilit oyuncularından biriydi. Sabah çok düşündük kadroyu kurarken. Beabois mi Simon mu Anderson mu diye. Sonuçta bu tarz bir oyun oynamak istediği için onu koyduk. Kolay faul aldı ama savunmaya geçtiğimiz saniyelerde Doğuş ve Metecan’ı kullanıp onu koruduk. İkinci yarıda hücumda olduğumuz pozisyonlarda onu kullanıp mümkün mertebe az top kullanan oyuncuyu savundurtmaya çalıştık.

Mental konsantrasyonu sağlamak final oynadığımız için çok zor değil. Çok iyi bir sezon geçirdik. İlk maçta çok kötü oynamıştık. Özellikle ikinci maçın ikinci yarısından itibaren finale ısınıp o tempoda oynadık. Karakterli bir takımız. Sonuçta bu takım EuroLeague playofflarında Barca’yı deplasmanda 32 sayı farklı yendik. Atmosfer bizi etkilemiyor. Tabii ki karşımızda çok güçlü bir takım var. Bu takımın gücü bizi etkiliyor. Ama oyuncularım her atmosferde oynamaya alışıklar.

Ataman, maç öncesi yapılan anonsun ardından protestoların azalması üzerine gelen soruya; “Salon sporu yapıyoruz. Burada aileler, çocuklar maç izliyorlar. Özellikle bu tip önlemlerin alınması çok iyi. Ben bu akşam hiçbir şey duymadım. Fenerbahçe taraftarı bana bir protesto yaptı ama herhangi bir kötü şey yoktu. Bu da gayet doğal. Umarım böyle devam eder” yanıtını verdi.

Ben şampiyon olduğumuz zaman rahatlarım. Çok zor bir sene geçiriyoruz. 2-1 ve rakip Fenerbahçe. Anca şampiyon olursak biraz rahatlarım.