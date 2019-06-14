Visca ve Epureanu'dan Başakşehir'e rest

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transfer raporunu sundu. Kartal’ın yeni hocasının tespit ettiği eksiklerin başında stoper ve kanat forveti geliyor. M. Başakşehir’den öğrencisi Epureanu’nun alınmasını isteyen Avcı, Visca’nın da mutlaka takıma dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi. İki ismin de kulüpleriyle ikişer yıllık sözleşmesi bulunuyor ancak Beşiktaş’a gelmeyi çok istemeleri nedeniyle transferin makul rakamlara bitmesi bekleniyor.

MİSYONUMU TAMAMLADIM

Bosna Hersek’in EURO 2020 elemelerinde İtalya’ya karşı oynadığı maçta başarılı bir performans sergileyen Visca’ya Serie A’dan da birkaç teklif geldiği ancak 29 yaşındaki futbolcunun kariyerine Beşiktaş’ta devam etmek istediği aktarıldı. 8 sezondur top koşturduğu Başakşehir’deki misyonunu tamamladığına inanan Visca, başkan Göksel Gümüşdağ’dan anlayış bekliyor. Futbolcunun, transferinde kolaylık sağlanmasını istediği gelen haberler arasında…

DEVLER LİGİ PAHASINA…

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için play-off turu oynayacak olan M. Başakşehir, iki önemli ismini kaybetmek istemiyor. Buna karşın Visca&Epureanu ikilisinin Devler Ligi pahasına Siyah-Beyazlı formayı giymek istemeleri yönetimin elini kolunu bağlıyor. Kariyerlerini Avcı’nın bir yerlere getirdiğini belirten futbolcuların, “Şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Hoca için elimizden gelen katkıyı sağlamak istiyoruz” görüşünde oldukları aktarıldı.