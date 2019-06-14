Real Madrid, Takefusa Kubo'yu transfer etti

Eflatun-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kubo'nun önümüzdeki sezon Real Madrid Castilla'da oynayacağı bildirildi.

Genç orta saha oyuncusu, 9 Haziran'da Japonya ile El Salvador'un karşılaştığı dostluk maçında ilk kez A milli olmuştu. Bu sezon takımı Tokyo ile 16 maça çıkan Japon orta saha, 5 kez ağları sarstı.

Öte yandan, Barcelona genç futbolcuyu 2014 yılında renklerine bağlamasına karşın, 18 yaş altı transfer olduğu için FIFA tarafından sözleşme iptal edilmiş ve Kubo 1 yıl sonra Japonya'ya geri dönmüştü.

Transfer döneminin en dikkat çeken kulübü olan Real Madrid, Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Eden Militao ve Rodrygo Goes'u renklerine katmış, bu oyuncular için toplam 303 milyon avro bonservis ödemişti.