Fuat Çapa, Eskişehirspor'la nikah tazeledi

Eskişehirspor, Teknik Direktör Fuat Çapa ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına anlaşmaya vardı.Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, geçen sezon da takımın başında bulunan Fuat Çapa ile nikah tazeledi. Eskişehir temsilcisi, Çapa ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:"Teknik Direktör Fuat Çapa ile anlaşma sağlandı. Profesyonel futbol takımımızda geçtiğimiz sezon teknik direktörlük görevini sürdüren Fuat Çapa, ile kulübümüz arasında 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüp Başkanımız Osman Taş ve yönetim kurulu üyelerimizin hazır bulunduğu imza töreni ile Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı."(İHA)