Samsunspor'da gözler İrfan Buz'un raporunda

Yılport Samsunspor'un Teknik Direktörü İrfan Buz'un Samsunspor ile ilgili çok ciddi hedeflerinin olduğunu belirten Mustafa Aztopal, "Bize faydası dokunacağını düşündüğümüz isimleri belirleyeceğiz. Yeni bir teknik yapılanmamız var. İrfan hocamız da kendi görüşlerini bizimle paylaşacak. Ortaya doğru bir kombinasyon çıkacak. Onların doğrultusunda da hareket edeceğiz. Şu anda bir teknik direktör değişikliğine gittik. İrfan hocamızın imza töreninde kendisini çok iyi ifade ettiğini düşünüyorum. Samsunspor ile ilgili çok ciddi hedefleri var. Kendisi ile ilgili de hedefleri var. Samsunspor gibi bir camiada, şu anda bulunduğu bu ligde görev almasının sebebi peş peşe başarılı yıllar geçirmektir. Bunu arzuluyor. Doğru bir eşleşme olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu hamleyi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Şimdi bundan sonrasına bakmamız gerekiyor. Bundan sonra da bizler için çok hareketli geçecek" diye konuştu.

"TRANSFERDE ACELE ETMEYECEĞİZ"

Yeni sezonda doğru kadro yapılanmasını oluşturacaklarını ifade eden Aztopal, "Türkiye'deki şu anda futbol dünyasının ekonomik durumu bizi bazı noktalarda çok daha ihtiyatlı olmaya itiyor. Stratejik hamleler yapmamız lazım. Doğru anlarda, doğru zamanlarda hamleleri yapmamız gerekiyor. Çünkü piyasa dediğimiz ortam daha henüz açılmadı. Bazen çok aceleci davranmakta hatalara sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla en doğru hamlelerle biz bu süreci başarılı bir şekilde geçireceğimizi düşünüyorum. Yeni sezonu hem elimizdeki mevcut oyuncularla hem gelecek doğru oyuncularla iyi bir kadro yapılanmasını oluşturacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ OYUNCULARLA İLGİLİ BİZE RAPOR VERECEK"

Oyuncular ile ilgili İrfan Buz'un bir rapor hazırlayacağını belirten Mustafa Aztopal, "Bizim listemizde bize katkı sağlayabileceğini düşündüğümüz gurbetçi oyuncular var. Bunlar İrfan hocamızda da var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Elbette gidecek olan oyuncular olacak. Çünkü yeterli randımanı alamadığınız oyuncular olduğunu düşünüyorsanız o performansı gösterecek insanlarla devam etmemiz lazım. Dolayısıyla gidecek olan oyuncular olacak. Bu oyuncuların sayısı ve isimleriyle ilgili bizim kendi görüşlerimiz var. Teknik direktörümüz de bize bir rapor verecek. O da önümüzdeki hafta bitecek. Ortaya bir rapor çıkacak. Ondan sonrası strateji. Samsunspor kulübünde oynayan bir futbolcu piyasaya sahip bir futbolcudur. Dolayısıyla onlarla ilgili ilgilenenler olabilir. Onlara her türlü kolaylığı da sağlarız ama işin özünde mutlaka bu kadrodan gidecek oyuncular olacaktır. Şu an piyasa inanılmaz durgun. Herkes beklemede. Ne ben birine bir teklifte bulundum ne de biri bana teklifte bulundu. Süper Lig de dahil şu anda kimse kimseye teklifte bulunmadı. Ama mutlaka olacaktır. Olduğu zamanda oyuncu gitmek isterse her türlü kolaylığı sağlarız. Samsunspor forması bu sene giymiş oyuncular için tekliflerin gelmesi doğrudur" diye konuştu.