TFF'de görev dağılımı belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün Riva'da yapılan ilk toplantısında görev dağılımı belirlendi.

Mustafa Hacıkerimoğlu - E-Bilet ve Futbol Menajerleri Değerlendirme Komisyonu Sorumlusu

Nuri Akın - Tesisler ve Yatırımlar Sorumlusu

Onur Alkın Kalkavan - Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üye

Hasan Y.Akıncıoğlu - Süper Lig Kulüpleri ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu

Hamit Altıntop - İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu

Erhan Kamışlı - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler ve Kulüp Lisans İşleri Sorumlusu

Mehmet Baykan - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu

Servet Yardımcı - 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkiler Sorumlusu

Nihat Özdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, görev dağılımı şu şekilde oluştu:

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