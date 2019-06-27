Denizlispor'un taraftara silinen isyanı

Yukatel Denizlispor'dan yapılan paylaşımda altyapı seçmelerine kayıt için istenen ücrete yapılan eleştirilere sert tepki gösterildi. Kısa süre içerisinde bu paylaşım silindi.

Kulübün resmi hesabından atılan Tweette, "Yönetim istifa yazanlar, yeter artık. Yok biletler pahalı, yok altyapı seçmesine 100 lira çok, yok oyuncunun parası verilmiyor. 100 lira bile masraf edemeyeceğiniz çocuğu doğurmasaydınız. Ailene sevdiğin şeylere ayıracak paran yoksa otur kendini sorgula" ifadeleri kullanıldı.

Silinen paylaşım şu şekilde: "Yönetim istifa yazanlar, yeter artık. Yok biletler pahalı, yok altyapı seçmesine 100 lira çok, yok oyuncunun parası verilmiyor. 100 lira bile masraf edemeyeceğiniz çocuğu doğurmasaydınız."

İşte o Tweet:



"Müdahale oldu"

Daha sonra Denizlispor Kulübü, dışarıdan bir müdahale ettiğini belirtti. Denizli ekibi, "Değerli takipçilerimiz; Kulübümüzün resmi Twitter hesabına dışarıdan bir müdahale olduğu anlaşılmış ve gerekli müdahale yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" paylaşımını yaptı.