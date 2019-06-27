Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Vedat Muriç için Ali Koç ile görüştüm

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Vedat Muriç için Ali Koç ile görüştüklerini açıkladı.

Adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriç transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Başkan Hasan Kartal, görüşmelerin devam ettiğini belirterek "Vedat Muriç Türkiye gündeminde epey yer kapladı. Ali Koç ile konuştum. Son aşamasına getirmemiz gerekecek. Bunu bitirmek lazım. Olmazsa da Rize’de devam eder. Bu hafta kesinleşir" dedi.

Galatasaray ile görüşmelerden sonuca ulaşamadıklarını belirten Kartal, "Galatasaray’ın da teklifi var. Görüşmeler devam ediyor. Henüz bir sonuca ulaşamadık. Ama geçen haftaya göre gelişmeler biraz hızlandı. Fiyatı söylemek yanlış olur. Kafamızda bir rakam var. Fiyatı söylemeyeyim. Galatasaray’ı Avrupa’da oynamak için istiyordur. Yoksa her iki takıma da eşit mesafededir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.