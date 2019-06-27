Önümüzdeki sezon yoluna Spor Toto 1'inci Lig'de devam edecek olan Bursaspor'da bir ayrılık daha yaşandı. Önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünülmeyen isimlerden biri olan Santiago Vergini, Arjantin Ligi ekiplerinden San Lorenzo ile anlaşma sağladı. Arjantinli stoperi bedelsiz olarak kadrosuna katan San Lorenzo, transferi sosyal medya hesabından da duyurdu.

Bursaspor'a geçtiğimiz sezon Arjantin'in Boca Juniors Kulübü'nden bedelsiz olarak kadroya dahil edilen Santiago Vergini, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 9 maçta 940 dakika süre alabildi.