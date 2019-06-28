Fenerbahçe’de 5 ayrılık daha

HİLMİ TÜRKAY

Fenerbahçe, başkan Ali Koç yönetiminde yeni yapılanmaya giderken geride kalan sezonda yaşanan olumsuzlukları bir daha tekrarlamak istemiyor. Tabii ki bunu yaparken ilk şart kadroda fazlalık ihtiva eden isimlerden kurtulması. Geçen sezon büyük beklentilerle kiralanan ancak hayal kırıklığı yaratan Benzia, Slimani ve Ayew ile yollar ayrılmıştı. Sözleşmesi biten Şener Özbayraklı ve Soldado ile de yenileme olmamıştı. Valbuena’yla ise anlaşma sağlanarak vedalaşılmıştı. Bunlara bir sene daha sözleşmesi bulunan kaptan Mehmet Topal eklendi. Şimdi gözler diğer isimlere çevrildi. Koç yönetimi, teknik direktör Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği, performans olarak yeterli bulunmayan ve mali olarak çok yüklü isimlerle tatlı ayrılmak istiyor. Kim bunlar? Bekleneni veremeyen Reyes ve Frey, eski görüntüsünün çok uzağında olan Alper Potuk ve İsmail Köybaşı. Kameni’yi ise ayrı bir yere koymak gerekiyor. 2 milyon Avro’luk ücreti başka bir kulüpte bulamayacağı için tabiri caizse yattığı yerden para kazanan Kamerunlu eldiven, geçtiğimiz sezonlarda anlaşmalı ayrılığa da sıcak bakmamıştı. Bu isimlerin hepsiyle pazarlıklar devam ediyor. İsmail Köybaşı ve Alper Potuk’ta problem olmayacak gibi görünüyor.

Altyapı projesi 1 yılda bitti

Barcelona’da çalıştıktan sonra büyük hedeflerle Fenerbahçe altyapısının başına getirilen David Badia 1 yıl geçmeden görevinden istifa ederken, ayrılığın perde arkasında flaş iddialar var. Mart ayındaki röportajında “Fenerbahçe’nin iskeleti 3-4 seneye genç oyuncularımızdan oluşacak” diyen İspanyol hocanın, altyapıda sistemin sağlıklı yüremediği için kulüple vedalaştığı görüşü hakim.

Yasir Subaşı yeniden F.Bahçe’ye

Ümraniyespor'un yeni kulüp başkanı Tarık Aksar, kırmızı-beyazlıların sol beki Yasir Subaşı'yı Fenerbahçe'nin transfer etmeye yakın olduğunu söyledi. Aksar, “Bildiğiniz gibi Yasir bize Fenerbahçe’den geldi. Yasir’in sözleşmesindeki maddeyle Sarı-Lacivertliler oyuncuyu bir sezon sonra alabilecekti. Fenerbahçe, Yasir’i istiyor. Yasir sanırım Fenerbahçe’ye gidecek” ifadelerini kullandı.